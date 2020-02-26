Русский язык может быть обозначен в Конституции как язык государствообразующего народа

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Русский язык могут обозначить в Конституции РФ как язык государствообразующего народа, основной закон страны также должен гарантировать сохранение этнокультурного и языкового разнообразия. Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

"Эта формулировка, я ее читаю: "Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа". И затем вы предлагаете еще статью четыре: "На территории Российской Федерации гарантируется сохранение этнокультурного и языкового многообразия". Сочетание первого со вторым мне кажется очень правильно будет работать", - сказал Путин в ответ на выступление члена рабочей группы, генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Президент отметил, что "это будет хорошее приобретение для основного закона".

Пиотровский озвучил предложение рабочей группы начать статью 67 Конституции с пункта о "преемственности поколений, рождающих государственное единство через общность комплекса истории, веры и идеалов предков, ответственность перед которыми и есть достойная национальная идея". "Я предлагаю так сформулировать 67.2: "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, верой и идеалами предков, признает исторически сложившееся государственное единство. И дальше следуют пункты, формулирующие это наше культурное единство, которое строится на многообразии", - сказал он. По словам главы Эрмитажа, основной закон должен закрепить обязанность государства это многообразие "охранять, а не только сохранять".

"По существу, это и есть описание нашей культуры с большой буквы, которая является нашим единственным навсегда союзником и нашим конкурентным преимуществом вчера, сегодня и завтра", - подчеркнул Пиотровский. Путин согласился, что культура должна поддерживаться государством. "Странно, что раньше этого у нас в основном законе не было", - добавил он.