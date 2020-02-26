Рябков: Россия и США обсуждают формат рабочих групп по стратегической стабильности

ВЕНА, 26 февраля. /ТАСС/. Москва и Вашингтон согласовывают формат и повестку рабочей межведомственной группы по стратегической стабильности. Об этом заявил журналистам в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы сейчас в процессе согласования формата и повестки дня по линии, соответствующей рабочей группы. Как вы помните, в ходе предыдущей в межведомственном формате по стратегической стабильности была достигнута договоренность, что будут созданы рабочие группы. Вот первая из этих групп на подходе. Сейчас прорабатываем детали", - сказал он.

"Что касается контакта на уровне исполняющего обязанности старшего замгоссекретаря с американской стороны и курирующего замминистра иностранных дел с российской стороны, то никакой конкретики нет", - добавил замглавы МИД РФ, отвечая на соответствующий вопрос.