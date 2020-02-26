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Кризис на Украине

Грызлов назвал невозможным урегулирование конфликта без диалога с Донбассом

По мнению полпреда РФ, "вся киевская пропаганда до сих пор ориентирована на военное подавление Донецка и Луганска"

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Нежелание Киева вести диалог с республиками Донбасса и выполнять политические пункты минских соглашений препятствуют урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом заявил в среду по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе полпред РФ Борис Грызлов.

Он обратил внимание на то, что "вся киевская пропаганда, и особенно пропаганда в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), до сих пор ориентирована на военное подавление Донецка и Луганска". "И центральная киевская власть несет за это ответственность. Все обстрелы территорий Донецка и Луганска Киев продолжает изображать как воинские подвиги. Ответственность за такие нарушения в рядах ВСУ не предусмотрена, никакие приказы об ответственности ВСУ не опубликованы. В таких условиях о каком стремлении киевской власти к диалогу с жителями Донбасса можно говорить?" - считает Грызлов.

Обострение ситуации в районе Золотого, произошедшее 18 февраля, полпред РФ считает очередным подтверждением того, что "безопасность в Донбассе не будет обеспечена, пока не начнется реализация политических положений минских договоренностей".

Грызлов напомнил, что на последнем саммите нормандского формата Киев в очередной раз подтвердил все свои обязательства в плане выполнения минских соглашений. "Однако никаких практических мер киевской властью не принято, даже "формула Штайнмайера" так и не включена в украинское законодательство, не согласованы правовые аспекты особого статуса", - отметил он.

По словам Грызлов, "это говорит о безответственном подходе и фактическом игнорировании коммюнике состоявшейся 9 декабря встречи" и "ставит под угрозу перспективы намеченной на апрель следующей встречи". "Особый статус Донбасса с введением его на постоянной основе по "формуле Штайнмайера" является решающим условием урегулирования конфликта. Только движение в этом направлении - путь к прочному и устойчивому миру в Донбассе", - подчеркнул представитель РФ.

Ответственность за обострение ситуации

По мнению Грызлова, Киев несет ответственность за обострение ситуации в Донбассе.

"Сегодня представители Луганска поставили вопрос о детальном обсуждении и расследовании событий, которые произошли 18 февраля в районе населенного пункта Голубовский, вблизи участка разведения Золотое, где ВСУ (Вооруженные силы Украины) нанесли артиллерийские удары по гражданским объектам Луганской области. Российская делегация как посредник в реализации минских договоренностей считает необходимым такое обсуждение и расследование. Киев грубо нарушил режим прекращения огня. Более того, это произошло вблизи участка, где ранее состоялось разведение сил и средств. Киев несет ответственность за обострение ситуации в Донбассе", - сказал он.

По словам полпреда РФ, российская делегация также обратила внимание на то, что отдельные подразделения ВСУ продолжают сближать свои позиции с позициями Донбасса. "В этом, на наш взгляд, и состоит главная причина обострений в последний месяц. СММ ОБСЕ в своих отчетах постоянно фиксирует наличие вооружений ВСУ в нарушении линии отвода и вне установленных мест хранения. Это ставит вопрос о необходимости усиления постоянной верификации со стороны СММ ОБСЕ", - добавил Грызлов. Поэтому, по его словам, необходимо усиление контроля за отведенным вооружением.

"Дальнейшей эскалации пока удалось избежать, но создан опасный прецедент. Необходимо сделать все, чтобы подобное не повторялось. В том числе, Киеву и Донбассу важно активизировать диалог по вопросам безопасности на площадке контактной группы", - отметил он.

Полпред РФ также заметил, что некоторые СМИ и эксперты уже обратили внимание, что обострение ситуации в Донбассе совпало с годовщиной снайперских расстрелов на "майдане", так и не расследованных до настоящего времени. "Кроме того, эти события произошли накануне намеченного в ООН обсуждения вопроса о реализации минских договоренностей. Хотел бы призвать представителей Киева не пытаться использовать ситуацию в Донбассе для прикрытия других внутриполитических проблем. Не нужно повторять опыт прежней киевской "партии войны", - подчеркнул Грызлов.

Теги
Грызлов, Борис ВячеславовичУкраинаРоссияКризис на Украине
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