Путин согласился с проведением голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение провести всероссийское голосование по поправке в Конституцию 22 апреля, которое станет выходным днем. Об этом журналистам сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников.

"Владимир Владимирович только что согласился с этим [предложением], поэтому мы исходим из этого", - сказал Крашенинников.

Он добавил, что в законе будет прописано, что "всероссийское голосование проходит 22 апреля, что это будет нерабочий день, и это будет связано с теми выходными, которые существуют в Трудовом кодексе".