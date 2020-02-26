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Баталина опровергла информацию об объединении "Единой России" и ОНФ

Никаких разговоров об этом не ведется, заявила замсекретаря генсовета правящей партии

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Ольга Баталина опровергла публикацию "Медузы" о смене у партии "Единая Россия" названия и объединении с Общероссийским народным фронтом (ОНФ).

"Ничего подобного в партии "Единая Россия" не обсуждалось. И, насколько я сегодня видела в комментариях, не обсуждалось и центральным штабом Общероссийского народного фронта", - сказала она в среду журналистам. "Никаких разговоров о возможном объединении с ОНФ не ведется", - подтвердила Баталина.

Отвечая на вопрос, какова вероятность проведения внеочередного съезда партии после голосования по поправкам в Конституцию РФ, депутат заметила, что в партийных документах нет понятия очередной или внеочередной съезд. "Есть определенные регламенты, которые предусмотрены уставом партии "Единая Россия" о том, как именно созывается съезд: съезд проводится не реже одного раза в год", - напомнила она. Баталина добавила, что вопрос о проведении партийного съезда сразу после голосования о поправках к Конституции в "Единой России" не обсуждается.

Ранее в беседе с ТАСС информацию о якобы планируемом объединении "Единой России" и ОНФ и смене председателя партии опроверг замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов. По его словам, в партии не обсуждали "ни один из аспектов этого проекта".

Во вторник издание "Медуза" сообщило, что к выборам в Госдуму в 2021 году "Единая Россия" якобы планирует объединиться с Общероссийским народным фронтом и сменить название партии. Кроме того, по данным издания, в новой структуре будет три сопредседателя, при этом нынешний председатель единороссов Дмитрий Медведев якобы не попадет в их число и потеряет пост руководителя партии.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияБаталина, Ольга Юрьевна"Единая Россия"
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