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Посольство России не признает наличия задолженности перед властями Лондона

Во вторник корпорация Би-би-си сообщила, что иностранные посольства задолжали британской организации Transport for London $150 млн, так как их сотрудники не платят сборы за въезд в центр города, а в ряде случаев и за автостоянку

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании не признает наличия у диппредставительства крупной задолженности перед властями Лондона по уплате сбора за въезд сотрудников диппредставительства в центр города. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии посольства.

"Венская конвенция предусматривает для дипломатических миссий ряд изъятий, необходимых для эффективного выполнения их функций. Среди них - освобождение от уплаты установленных в стране пребывания "налогов, сборов и пошлин, личных и имущественных, государственных, районных и муниципальных". Упомянутый сбор за въезд в центр британской столицы по своей природе является именно налогом, - говорится в документе с разъяснением ситуации вокруг "якобы имеющейся значительной задолженности посольства РФ". - Такова позиция аккредитованных в Лондоне практически всех иностранных посольств, которые считают, что взимание этого налога противоречит Венской конвенции и платить его отказываются".

Во вторник корпорация Би-би-си сообщила о том, что иностранные посольства задолжали британской государственной организации Transport for London (TfL) больше 116 млн фунтов стерлингов ($150 млн), так как их сотрудники не платят сборы за въезд в центр города, а в ряде случаев и за автостоянку. Согласно данным, опубликованным МИД Великобритании, долг посольства России перед TfL составляет £5,72 млн ($7,4 млн). При этом "лидером" по размеру задолженности является посольство США, от которого британские власти требуют уплатить £12,45 млн ($16,1 млн). Как заявил Би-би-си представитель британского МИД, сбор за въезд в центр Лондона "можно сравнить со сборами за автостоянку или дорожными пошлинами, которые иностранные диппредставительства и международные организации платить должны".

Российские дипломаты подчеркнули, что со всей ответственностью относятся "к обязательству уважать законы и правила страны пребывания, как того требует Венская конвенция о дипломатических сношениях", однако не согласны с позицией, которую в данном случае занимает Форин оффис.

"Хотели бы подчеркнуть, что британские дипломаты в России также в полном объеме пользуются установленными Венской конвенцией привилегиями и иммунитетами", - добавили в посольстве.

Сбор за въезд в центр Лондона (англ. congestion charge - прим. ТАСС) был введен в 2003 году для борьбы с автомобильными заторами и в настоящее время составляет 11,5 фунтов стерлингов (около $15) в день. Он взимается за въезд в центр столицы по будням в период с 7:00 до 18:00. Штраф за неуплату сбора составляет от 65 до 195 фунтов ($85-250). Прибыль, которую получает TfL, взимая данный сбор, по закону должна направляться на развитие транспортной инфраструктуры Лондона.

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