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Небензя: политика США и НАТО отдаляет цель создания мира без ядерного оружия

Постпред России при ООН подчеркнул, что тема ядерного разоружения остается одним из приоритетов российской внешней политики

ООН, 27 февраля. /ТАСС/. Угрозы США в адрес ряда государств, включая Россию, отдаляют цель создания мира, свободного от ядерного оружия. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая в среду на заседании Совета Безопасности ООН по подготовке к обзорной конференции 2020 года по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Небензя подчеркнул, что тема ядерного разоружения остается одним из приоритетов российской внешней политики. "Мы с пониманием относимся к озабоченностям ряда неядерных государств, наращивающих требования по ускорению процесса ядерного разоружения", - отметил он.

"Вместе с тем очевидно, что здесь необходимо учитывать все факторы международной безопасности и стратегической стабильности, - добавил дипломат. - Предпринятые США и НАТО в последние десятилетия силовые акции, а также угрозы Вашингтона в адрес ряда государств, включая Россию, лишь отдаляют цель создания мира, свободного от ядерного оружия".

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