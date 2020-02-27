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Предложения по изменениям в Конституции
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В комитет Госдумы внесены поправки о дате голосования по изменениям в Конституции

Предлагается провести общероссийское голосование 22 апреля, уточнил глава думского комитета  по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Общероссийское голосование по изменениям в Конституции состоится 22 апреля, этот день будет объявлен нерабочим, соответствующие поправки в среду поступили в профильный думский комитет по госстроительству и законодательству. Об этом сообщил его председатель Павел Крашенинников.

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"Сегодня в профильный комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству поступили дополнительные поправки ко второму чтению законопроекта [о внесении изменений в Конституцию]", - сказал Крашенинников.

"Предлагается закрепить в статье 2 законопроекта, посвященной вопросам подготовки и проведения общероссийского голосования, что днем общероссийского голосования является 22 апреля 2020 года, который объявляется нерабочим днем. Указывается, что общероссийское голосование будет проводиться с 08:00 до 20:00 по местному времени", - уточнил глава комитета.

Авторами поправки выступили Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Поправка была подготовлена по итогам прошедшей 26 февраля встречи президента РФ Владимира Путина с членами рабочей группы по изменениям в Конституции.

В комитет ранее уже поступили поправки о порядке проведения голосования к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию. Планируется, что в нем смогут принять участие граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста, за исключением "признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда". По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, процедура голосования будет проще, чем обычные выборы, поскольку "нет периода выдвижения кандидатов, периода сбора подписей, регистрации кандидатов".

Теги
РоссияКрашенинников, Павел ВладимировичПредложения по изменениям в Конституции
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