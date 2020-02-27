В комитет Госдумы внесены поправки о дате голосования по изменениям в Конституции

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Общероссийское голосование по изменениям в Конституции состоится 22 апреля, этот день будет объявлен нерабочим, соответствующие поправки в среду поступили в профильный думский комитет по госстроительству и законодательству. Об этом сообщил его председатель Павел Крашенинников.

"Сегодня в профильный комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству поступили дополнительные поправки ко второму чтению законопроекта [о внесении изменений в Конституцию]", - сказал Крашенинников.

"Предлагается закрепить в статье 2 законопроекта, посвященной вопросам подготовки и проведения общероссийского голосования, что днем общероссийского голосования является 22 апреля 2020 года, который объявляется нерабочим днем. Указывается, что общероссийское голосование будет проводиться с 08:00 до 20:00 по местному времени", - уточнил глава комитета.

Авторами поправки выступили Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Поправка была подготовлена по итогам прошедшей 26 февраля встречи президента РФ Владимира Путина с членами рабочей группы по изменениям в Конституции.

В комитет ранее уже поступили поправки о порядке проведения голосования к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию. Планируется, что в нем смогут принять участие граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста, за исключением "признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда". По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, процедура голосования будет проще, чем обычные выборы, поскольку "нет периода выдвижения кандидатов, периода сбора подписей, регистрации кандидатов".