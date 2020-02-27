20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
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Интервью Владимира Путина ТАСС

Путин рассказал, что ему предлагали использовать двойника, но он отказался

По словам президента, в начале 2000-х годов были предложения, чтобы дублер заменял российского лидера на мероприятиях в местах, где главе государства находиться небезопасно

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин признался, что идея привлечь двойника для его безопасности возникала в начале 2000-х годов, но он от нее отказался. Об этом президент рассказал в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

"[Идея] возникала, но я отказался от двойников, - отметил он. - Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом". По его словам, в начале 2000-х годов звучали предложения, чтобы дублер заменял российского лидера на мероприятиях в местах, где главе государства находиться небезопасно. Однако Путин, по его словам, никогда не привлекал двойников.

Вопрос о том, есть ли у Путина двойник, глава государства и бравший у него интервью журналист Андрей Ванденко обнаружили в качестве одного из популярных запросов о российском лидере в интернете. Но и 20 лет назад он вызывал интерес у граждан. Так, 24 декабря 2001 года вопрос об этом Владимиру Путину задала жительница Костромской области в прямом эфире телеканалов ОРТ и РТР.

Женщина предположила, что двойник помог бы президенту успевать проводить многочисленные встречи, в том числе на высшем уровне. Тогда президент ответил, что двойника у него нет. Другой похожий случай произошел в Сочи в августе 2009 года, когда Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после рабочей встречи решили погулять по набережной среди жителей и гостей города. Увидев их, одна женщина предположила, что на прогулку вышли не президент и премьер, а их двойники. "Нет, не двойники, вполне живые", - с улыбкой ответил ей Медведев.

В августе 2000 года возглавлявший тогда Федеральную службу охраны РФ Евгений Муров в интервью ТАСС также отметил, что у Путина нет двойников, назвав слухи об этом "мифом и чушью". Тогда он признал, что спецслужбам периодически приходится проверять информацию о возможных угрозах безопасности главы государства, исходивших в то время от террористов. Однако, по словам Мурова, использование двойников стало бы признанием слабой организации охраны российского лидера, в такой мере просто нет необходимости.

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте - https://putin.tass.ru/

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