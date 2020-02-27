Клишас: все изменения в Конституцию вступят в силу одномоментно

"Подготовлена редакция поправок, в соответствии с которой после общероссийского голосования (в случае поддержки со стороны граждан) все изменения в Конституцию вступят в силу одномоментно, включая и те, которые передают ряд полномочий президента Федеральному собранию", - сказал Клишас.

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Все изменения в Конституцию в случае поддержки со стороны россиян по итогам общероссийского голосования вступят в силу одномоментно. Об этом сообщил журналистам в четверг сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По его словам, перечень должностных лиц, на которые распространяются ограничения на владение иностранными счетами и активами, дополнен президентом РФ. "Перечень должностных лиц, на которых распространяются ограничения на владение иностранными финансовыми инструментами, финансовыми активами за рубежом, дополнен. В соответствии с поручением главы государства в этот перечень лиц добавлен президент Российской Федерации", - сказал Клишас.

Он также добавил, что все поручения президента, которые были даны на встрече с рабочей группой 26 февраля и касаются конституционных поправок, будут доработаны и внесены в Госдуму до 2 марта.

Клишас не исключает, что ряд новых поправок, которые обсуждались на рабочей группе в Кремле, в Госдуму внесет президент. "Я не исключаю, что ряд новых поправок, которые обсуждались на рабочей группе в Кремле, будут внесены в Думу президентом", - сказал он.

Он также сообщил, что после 2 марта в работе профильного комитета Госдумы при рассмотрении изменений в Конституции готовы принять активное участие все сенаторы, которые выступили авторами поправок. "Обсуждение обязательно должно учесть позиции людей, которые были высказаны в регионах", - подчеркнул парламентарий.

26 февраля на встрече в Кремле член рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выступил с предложением внести в Конституцию поправку о запрете членам правительства, руководителям федеральных государственных органов, высшим должностным лицам субъектов федерации, иным руководителям федеральных органов исполнительной власти, сенаторам, депутатам, судьям, прокурорам и уполномоченному по правам человека иметь счета и вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ. Президент РФ Владимир Путин поддержал это предложение и предложил расширить список лиц, включив в него и главу государства.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект о поправке к Конституции. Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет 10 марта. Клишас отметил, что все сопредседатели рабочей группы примут участие в этом заседании.