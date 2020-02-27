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Распространение коронавируса нового типа
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Рябков заверил, что ситуация с коронавирусом не скажется на реализации проектов с Ираном

Заместитель министра иностранных дел России отметил, что стороны находятся в постоянном контакте и продолжают взаимодействие путем обмена делегациями

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом и принятые Москвой меры не повлияют на реализацию совместных российско-иранских проектов. Об этом заявил в четверг в беседе с ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отвечая на вопрос о взаимодействии в том числе в рамках проекта по модернизации ядерного объекта в Фордо и АЭС "Бушер".

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"Я думаю, что и иранские коллеги, и партнеры во всех других странах с пониманием относятся к тем мерам, которые вводятся профильными службами Российской Федерации. Мы уверены, что коллеги в Иране воспринимают это с пониманием", - отметил замглавы МИД РФ.

"Мы с ними в постоянном контакте. На реализации проектов, которые осуществляются, это не скажется, - подчеркнул высокопоставленный дипломат. - Мы имеем возможности продолжать взаимодействие и путем обмена делегациями, и контактируя по другим линиям, в том числе по видеосвязи".

По словам Рябкова, возможности для взаимодействия сохранены, негативных последствий от объявленных мер нет. "Это не ограничения на взаимодействие с Ираном, а просто решение, связанное с экстраординарной, чрезвычайной ситуацией, вызванной инфекцией COVID-19, не более того, - обратил внимание он. - Вскоре это будет преодолено".

Коронавирус в Иране

МИД РФ, Ростуризм и Роспотребнадзор в среду рекомендовали россиянам по возможности воздержаться от поездок в Иран из-за резкого роста числа заразившихся новым коронавирусом. С 28 февраля выдача российских виз гражданам Ирана будет приостановлена, это не касается деловых и гуманитарных виз. Авиационное сообщение с исламской республикой (из российских компаний туда летает только "Аэрофлот") прекращено не будет.

Ранее агентство IRNA сообщило, что число умерших в Иране от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, возросло до 22. Распространение инфекции отмечено в 20 провинциях Ирана. Большинство заболевших выявлено в провинции Кум и в Тегеране.

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ИранРоссияРябков, Сергей АлексеевичРаспространение коронавируса нового типа
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