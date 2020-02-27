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Совфед может рассмотреть закон о поправке к Конституции на заседании 11 марта

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации может рассмотреть закон о поправке к Конституции на своем очередном заседании 11 марта, если Госдума примет его 10 марта во втором и третьем чтениях.

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Об этом сообщил журналистам в четверг сопредседатель рабочей группы по изменениям в конституции, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Если Дума примет проект закона о поправке во втором и третьем чтениях, то нельзя исключить того, что Совет Федерации рассмотрит проект закона о принятии поправки к конституции на своем очередном заседании 11 марта", - сказал Клишас.

Теги
РоссияКлишас, Андрей АлександровичПредложения по изменениям в Конституции
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