Косачев: РФ не сможет без изменения законов соблюдать положения СНВ-3 при его непродлении

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что Россия не сможет без внесения изменений в законодательство соблюдать положения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) с США в случае прекращения его действия.

"В рамках идущих дискуссий высказывается мнение, что и в отсутствии договора, когда истечет срок его действия, можно продолжать де-факто его соблюдать, можно обеспечивать контроль за его соблюдением. С моей точки зрения, это излишне оптимистичная оценка, абсолютно точно возникнет целый ряд дополнительных правовых и политических нюансов. Как законодатель сошлюсь на то, что в этом случае России придется действующее законодательство, очевидно, менять, поскольку речь идет о допуске иностранных наблюдателей на места дислокации ракет", - сказал Косачев в четверг в рамках круглого стола, посвященного будущему договора.

Он добавил, что в случае прекращения действия договора у наблюдателей "исчезает право на дипломатический иммунитет". "Понятно, что вряд ли в этих условиях такого рода инспекция окажется возможной, если не будет меняться законодательство", - подчеркнул Косачев.

Он также назвал ситуацию с продлением действия СНВ-3 тупиковой. Сенатор также не исключил, что неопределенность американской позиции связана "с общей линией США на последовательную ликвидацию всей системы договоренностей в сфере контроля над вооружениями. "Известно, что у России появились новые виды оружия, мы уже говорили о том, что по ряду из них возможно достижение дополнительных договоренностей с американской стороной, распространение действия СНВ-3 на эти виды вооружений. Подчеркну еще раз, что это должно быть предметом обсуждения, которое сейчас де-факто не ведется", - добавил он.

СНВ-3

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Как указывал ранее президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times, если "этот договор прекратит существование, то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений".