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Кризис в Сирии
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Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана 5 марта в Стамбуле не планируется

Представитель Кремля отметил, что происходит общение России и Турции на экспертном и на рабочем уровне

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретятся 5 марта в Стамбуле.

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"Пока в планах у президента Путина 5 марта такой встречи нет", - сказал в четверг представитель Кремля журналистам. Песков уточнил также, что в графике президента на 5 марта нет поездки в Стамбул. "Нет, 5 марта у президента Путина другие рабочие планы", - сказал он.

Песков отметил, что вместе с тем происходит общение России и Турции на экспертном и на рабочем уровне. "В первую очередь для обсуждения кризиса вокруг Идлиба".

Президент Турции 26 февраля сообщил турецким журналистам, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным, скорее всего, пройдет 5 марта в Стамбуле. Эрдоган также вновь выразил мнение, что вооруженные силы его страны находятся в сирийском Идлибе легитимно. По его словам, это допускает Аданское соглашение.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий Сергеевич
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