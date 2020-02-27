Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана 5 марта в Стамбуле не планируется

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретятся 5 марта в Стамбуле.

Сирийская армия начала наступление в Идлибе. В ответ Турция вводит туда свои войска

"Пока в планах у президента Путина 5 марта такой встречи нет", - сказал в четверг представитель Кремля журналистам. Песков уточнил также, что в графике президента на 5 марта нет поездки в Стамбул. "Нет, 5 марта у президента Путина другие рабочие планы", - сказал он.

Песков отметил, что вместе с тем происходит общение России и Турции на экспертном и на рабочем уровне. "В первую очередь для обсуждения кризиса вокруг Идлиба".

Президент Турции 26 февраля сообщил турецким журналистам, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным, скорее всего, пройдет 5 марта в Стамбуле. Эрдоган также вновь выразил мнение, что вооруженные силы его страны находятся в сирийском Идлибе легитимно. По его словам, это допускает Аданское соглашение.