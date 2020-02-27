Песков заявил, что дата голосования по поправкам к Конституции не связана с юбилеем Ленина

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Дата общероссийского голосования по поправке к Конституции не приурочена к дню рождения Ленина, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"К дню рождения Ленина, естественно, это никакого отношения не имеет", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что аргументацию выбора даты 22 апреля приводила рабочая группа по подготовке изменений в Основной закон. "С этой аргументацией президент согласился, но к дню рождения Ленина, естественно, это не имеет никакого отношения", - повторил Песков.

Он обратил внимание на тот факт, что к 22 апреля у православных закончится Великий пост, а у мусульман еще не начнется Рамадан. "В то же время весна, и сравнительно недалеко от сегодняшнего дня", - добавил пресс-секретарь.

Песков предложил уточнить у рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, как удалось согласовать дату 22 апреля с коммунистами, которые возражали против проведения голосования в день рождения Ленина. "Но вряд ли можно сказать, что широко празднуется день рождения Ленина в нашей стране, поэтому это вряд ли может быть каким-то препятствием", - заметил представитель Кремля.