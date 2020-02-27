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Памфилова выступила против введения порога явки на голосовании по поправке к Конституции

Председатель Центризбиркома считает, что это должно быть свободное волеизъявление
Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в четверг заявила, что не считает нужным вводить минимальный порог явки на предстоящем общероссийском голосовании по поправке к Конституции.

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"Исходя из наших национальных, исторических и иных особенностей я бы не стала этого делать. Это должно быть свободное волеизъявление, - сказала она на заседании комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. - Тот, кто считает, что его мнение может и должно повлиять на эти решения, тот принимает участие".

По мнению Памфиловой, число участников голосования покажет, "какому количеству оно будет необходимо". Глава ЦИК также полагает, что введение "обязаловки" не приведет к положительному эффекту.

Глава ЦИК также попросила профильный комитет Госдумы подготовить законодательные меры, обеспечивающие неотвратимость наказания за нарушения правил общероссийского голосования.

"Очень важно, чтобы в данном случае была неотвратимость наказания, - сказала Памфилова на заседании комитета в четверг. - Поэтому я очень была бы благодарна, если бы вы, Павел Владимирович [Крашенинников], смогли найти возможность по аналогии, скажем, с КоАП внести поправки, в которых была бы прописана неотвратимость наказания для нарушителей потенциальных. Для нас это принципиальный вопрос".

Комитет по госстроительству в четверг рассматривает поправки в законопроект об изменениях в Конституции, касающиеся процедуры голосования.

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаПредложения по изменениям в Конституции
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