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Предложения по изменениям в Конституции

Комитет Госдумы отклонил поправку о пороге явки на голосование по изменениям в Конституции

Голосование состоится 22 апреля

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству на заседании в четверг не поддержал поправку о 50%-м пороге явки для признания общероссийского голосования по изменениям в Конституции РФ состоявшимся.

"Общероссийское голосование признается соответствующей комиссией состоявшимся в случае, если в нем приняло участие более половины участников общероссийского голосования, внесенных в списки участников общероссийского голосования", - говорится в тексте поправки, разработанной депутатом от ЛДПР Сергеем Ивановым.

Инициатива парламентария также предполагает, что решение признается принятым, если его поддержали более половины участников общероссийского голосования.

Профильный комитет нижней палаты в четверг рассматривает поправки, касающиеся процедуры общероссийского голосования по изменениям в Конституции, которое запланировано на 22 апреля.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ проект закона о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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