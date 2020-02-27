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Комитет Думы одобрил проведение всероссийского голосования по Конституции 22 апреля

Этот день будет выходным

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал в четверг на заседании поправку о проведении общероссийского голосования по изменениям в Конституции 22 апреля, этот день будет объявлен выходным.

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"Днем общероссийского голосования является 22 апреля 2020 года, который объявляется нерабочим днем", - говорится в поправке. Голосование будет проводиться с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Президент РФ должен будет подписать "указ об общероссийском голосовании, в котором должен быть определен вопрос", выносящийся на это голосование. Указ нужно будет официально опубликовать не позднее дня, следующего за днем его подписания.

Поправки, касающиеся процедуры голосования, были внесены в четверг председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом. Они войдут во вторую статью президентского законопроекта об изменениях в основном законе страны.

Ожидается, что второе чтение законопроекта о поправке к Конституции пройдет 10 марта.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел ВладимировичКлишас, Андрей АлександровичПредложения по изменениям в Конституции
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