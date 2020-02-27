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Третье чтение законопроекта о поправке к Конституции может пройти 11 марта

После этого законопроект поступит на рассмотрение Совета Федерации

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Госдума может 11 марта рассмотреть в третьем - заключительном - чтении законопроект о поправке к Конституции. Об этом журналистам в четверг сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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"Мы [рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию] вчера на встрече с президентом [РФ Владимиром Путиным] говорили, что 10 марта мы рассмотрим [законопроект] во втором чтении. Скорее всего, будем предлагать, если все пойдет по плану, на следующий день рассмотреть в третьем чтении", - сказал он.

"Сейчас мы, комитет, постоянно работаем, отрабатываем поправки, мы отрабатываем их, естественно, с президентским ГПУ [Государственно-правовое управление администрации президента РФ]. Дальше мы отрабатываем поправки с рабочей группой, с авторами", - добавил глава комитета, уточнив, что пока "все идет по плану".

После третьего чтения законопроект должен будет поступить на рассмотрение Совета Федерации, который в следующем месяце заседает 11 и 25 марта. Ранее сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил журналистам, что верхняя палата может рассмотреть закон о поправке к Конституции на очередном заседании 11 марта.

Местное самоуправление

Крашенинников также считает, что поправки в Конституцию РФ не понизят уровень независимости органов местного самоуправления (МСУ) в стране.

Во вторник в профильный комитет нижней палаты поступили поправки, наделяющие органы государственной власти правом участвовать в формировании органов МСУ. Согласно ст. 12 действующей Конституции РФ, МСУ в пределах своих полномочий самостоятельно и не входит в систему органов государственной власти.

"Нет. Почему? Наоборот", - сказал Крашенинников ТАСС, отвечая на вопрос, приведет ли принятие соответствующих поправок к снижению уровня самостоятельности МСУ.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел ВладимировичПредложения по изменениям в Конституции
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