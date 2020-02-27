Памфилова: международного наблюдения на голосовании по поправке к Конституции не будет

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Международные наблюдатели не смогут аккредитоваться на предстоящее всероссийское голосование по поправке к Конституции, для этого нет правовой базы. Об этом в четверг журналистам заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова после заседания комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, на котором обсуждался вопрос даты голосования.

"Нет, потому что здесь [участие международных наблюдателей] не предусмотрено", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности аккредитации международных наблюдателей.

"Это уникальная общественно-политическая акция, - пояснила глава ЦИК. - Если кто-то захочет из зарубежных экспертов приехать и посмотреть, пожалуйста, мы все покажем. Но поскольку нет этой процедуры, нет международных договоров по наблюдению именно за этой процедурой, то у нас нет правовой базы для этого".

Комитет на заседании поддержал поправку, согласно которой общероссийское голосование должно пройти 22 апреля. Второе чтение законопроекта об изменениях в Конституции запланировано на 10 марта.