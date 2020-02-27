Лавров 3 марта посетит Хельсинки

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит 3 марта с визитом Хельсинки по приглашению главы МИД Финляндии. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В тот же день запланирована беседа главы российского МИД с президентом этого государства [Саули Ниинистё]", - отметила она.

В ходе предстоящих встреч предполагается обсудить актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки, обменяться мнениями по основой международной проблематике, добавила дипломат.