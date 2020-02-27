Захарова назвала странными попытки увязать диалог РФ и Турции с многосторонними саммитами

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Москва считает странными попытки увязать диалог России и Турции по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе с многосторонними саммитами. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что журналисты в своих вопросах по ситуации в Идлибе часто увязывают проведение двусторонних консультаций РФ и Турции "с многосторонними форматами, существующими или которые только могут возникнуть". "Вообще это как-то странновато звучит. Если речь идет о двусторонних вопросах, так они и должны решаться в двустороннем формате. Для этого сейчас и проходят [российско-турецкие] консультации, которые, я думаю, продлятся несколько дней", - сказала она.

Захарова сообщила, что российская делегация продолжит сегодня начатые день назад в Анкаре консультации с турецкой стороной по нормализации ситуации в Идлибе.

"Сегодня в Анкаре будут продолжены консультации, которые стартовали накануне, - отметила она. - Речь идет о консультациях российской межведомственной делегации с турецкими представителями. Затрагивается весь комплекс вопросов, связанных с нормализацией ситуации в Идлибе".

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что Идлиб "превратился в бастион террористического альянса" во главе с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ экстремистской организации "Джебхат ан-Нусра"). "Одной из главных причин деградации обстановки мы считаем невыполнение российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года, - отметила она. - Несмотря на введение 9 января режима тишины, боевики продолжили обстрелы близлежащих населенных пунктов и позиций правительственных войск".

По ее словам, в результате действий террористов имеются многочисленные жертвы и раненые. Кроме того, продолжила дипломат, боевики не прекращают обстрелы российских объектов, фиксируются также атаки на сирийские позиции со стороны турецких подразделений, причем эти нападения проводились в районах, где террористы пытались атаковать позиции правительственных войск.

"Очевидно, что в подобных условиях сирийская армия вынуждена давать решительный отпор при поддержке Воздушно-космических сил РФ, - подчеркнула Захарова. - Ими ведется операция "Рассвет над Идлибом", направленная исключительно против окопавшихся в зоне деэскалации террористов".​​​​​