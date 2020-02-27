20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии
Обновлено 

Захарова назвала странными попытки увязать диалог РФ и Турции с многосторонними саммитами

Официальный представитель МИД РФ сообщила, что консультации Москвы и Анкары по Идлибу продолжатся 27 февраля

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Москва считает странными попытки увязать диалог России и Турции по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе с многосторонними саммитами. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что журналисты в своих вопросах по ситуации в Идлибе часто увязывают проведение двусторонних консультаций РФ и Турции "с многосторонними форматами, существующими или которые только могут возникнуть". "Вообще это как-то странновато звучит. Если речь идет о двусторонних вопросах, так они и должны решаться в двустороннем формате. Для этого сейчас и проходят [российско-турецкие] консультации, которые, я думаю, продлятся несколько дней", - сказала она.

Захарова сообщила, что российская делегация продолжит сегодня начатые день назад в Анкаре консультации с турецкой стороной по нормализации ситуации в Идлибе. 

"Сегодня в Анкаре будут продолжены консультации, которые стартовали накануне, - отметила она. - Речь идет о консультациях российской межведомственной делегации с турецкими представителями. Затрагивается весь комплекс вопросов, связанных с нормализацией ситуации в Идлибе".

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что Идлиб "превратился в бастион террористического альянса" во главе с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ экстремистской организации "Джебхат ан-Нусра"). "Одной из главных причин деградации обстановки мы считаем невыполнение российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года, - отметила она. - Несмотря на введение 9 января режима тишины, боевики продолжили обстрелы близлежащих населенных пунктов и позиций правительственных войск".

По ее словам, в результате действий террористов имеются многочисленные жертвы и раненые. Кроме того, продолжила дипломат, боевики не прекращают обстрелы российских объектов, фиксируются также атаки на сирийские позиции со стороны турецких подразделений, причем эти нападения проводились в районах, где террористы пытались атаковать позиции правительственных войск.

"Очевидно, что в подобных условиях сирийская армия вынуждена давать решительный отпор при поддержке Воздушно-космических сил РФ, - подчеркнула Захарова. - Ими ведется операция "Рассвет над Идлибом", направленная исключительно против окопавшихся в зоне деэскалации террористов".​​​​​

Теги
СирияТурцияРоссияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
Комитет Думы обсудит ответственность за нарушения при голосовании по Конституции
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова предложила подготовить законодательные меры, обеспечивающие неотвратимость наказания за такие нарушения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС