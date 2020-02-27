Памфилова исключила электронное голосование по Конституции в масштабах всей страны

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Электронное голосование по изменениям в Конституции РФ невозможно провести в общероссийском масштабе. Об этом в четверг заявила глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова по итогам заседания профильного комитета Госдумы, посвященного процедуре общероссийского голосования.

В ходе заседания комитет одобрил поправку к Основному закону, дающую возможность организовывать дистанционное электронное голосование по Конституции при наличии условий. "В общероссийском масштабе мы абсолютно не готовы во всех регионах проводить это дистанционное голосование", - сказала Памфилова.

По ее словам, такой способ голосования возможен только в Москве, где уже проводился соответствующий эксперимент при выборах в Мосгордуму. "Но это точно в других регионах невозможно, поскольку не было даже пилотных проектов", - констатировала она. При этом глава ЦИК отметила, что не знает о планах использования такого формата при голосовании в столице.

Как со своей стороны подчеркнул председатель профильного думского комитета Павел Крашенинников, указанная норма предполагает, что регион сможет организовать электронное голосование, если докажет наличие всех необходимых условий.