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Предложения по изменениям в Конституции

Памфилова исключила электронное голосование по Конституции в масштабах всей страны

По словам главы ЦИК, такой способ голосования возможен только в Москве, где уже проводился соответствующий эксперимент при выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Электронное голосование по изменениям в Конституции РФ невозможно провести в общероссийском масштабе. Об этом в четверг заявила глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова по итогам заседания профильного комитета Госдумы, посвященного процедуре общероссийского голосования.

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В ходе заседания комитет одобрил поправку к Основному закону, дающую возможность организовывать дистанционное электронное голосование по Конституции при наличии условий. "В общероссийском масштабе мы абсолютно не готовы во всех регионах проводить это дистанционное голосование", - сказала Памфилова.

По ее словам, такой способ голосования возможен только в Москве, где уже проводился соответствующий эксперимент при выборах в Мосгордуму. "Но это точно в других регионах невозможно, поскольку не было даже пилотных проектов", - констатировала она. При этом глава ЦИК отметила, что не знает о планах использования такого формата при голосовании в столице.

Как со своей стороны подчеркнул председатель профильного думского комитета Павел Крашенинников, указанная норма предполагает, что регион сможет организовать электронное голосование, если докажет наличие всех необходимых условий.

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаПредложения по изменениям в Конституции
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