Вице-губернатор Петербурга Митянина покинула пост после назначения детским омбудсменом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина покинула пост в связи с назначением уполномоченным по правам ребенка в городе, сообщили в четверг в пресс-службе петербургской администрации.

"В связи с переходом на выборную должность уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина с 26 февраля 2020 года освобождена от должности вице-губернатора Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Митянина была вице-губернатором с 2017 года, курировала вопросы здравоохранения, социальной и демографической политики. 26 февраля законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило ее кандидатуру на пост городского детского омбудсмена. Губернатор города Александр Беглов распорядился временно возложить обязанности, которые исполняла Митянина, на вице-губернатора Владимира Кириллова.