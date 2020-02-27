Секретарь отделения партии "Единая Россия" в Астраханской области сложил полномочия

АСТРАХАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" в Астраханской области Игорь Мартынов сложил полномочия и планирует сосредоточиться на усилении работы в областной думе, председателем которой он является. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня я написал заявление о сложении с себя полномочий секретаря астраханского регионального отделения партии "Единая Россия". Это непростое решение. Оно связано с необходимостью усиления моей работы в думе Астраханской области. Время диктует нам новые задачи, которые требуют решения и во многом личного участия руководителя", - написал Мартынов.

Он заметил, что областным депутатам необходимо сосредоточиться на работе, направленной на реализацию послания президента РФ, мониторинге исполнения национальных проектов, внедрении механизмов инициативного бюджетирования, парламентском контроле.

Мартынов также обратил внимание, что за три года своей работы в качестве секретаря отделения партии на выборах в регионе кандидаты от "Единой России" показывали высокие результаты. Кроме того, в 2018 году Владимир Путин на выборах президента набрал в Астраханской области 76,69% голосов избирателей, а в прошлом году Игорь Бабушкин при поддержке партии одержал победу с результатом 75,63%. Мартынов добавил, что в регионе активно ведется работа по партийным проектам, среди которых "Формирование комфортной городской среды". Ежегодно в среднем приводится в порядок более 200 придомовых территорий и общественных пространств.

"Я буду принимать участие в работе думской фракции, проводить приемы граждан, участвовать в мероприятиях, проводимых региональным отделением", - сказал Мартынов.

В пресс-службе отделения партии ТАСС уточнили, что нового секретаря отделения выберут на ближайшем заседании президиума генерального совета партии в Москве.