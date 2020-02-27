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Руководитель проекта ОНФ Олег Сирота подал заявку на конкурс "Лидеры России. Политика"

Он уверен, что проект даст ему больше инструментов для реализации тех задач, которыми он уже занимается

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Народный фермер" Олег Сирота подал заявку на участие в конкурсе "Лидеры России. Политика". Об этом говорится в сообщении ОНФ, поступившем в четверг в ТАСС.

"32-летний руководитель проекта ОНФ "Народный фермер" Олег Сирота уверен, что в политике сможет более эффективно отстаивать права фермеров. Он занимается этим и сейчас как общественник, но считает, что "Лидеры России. Политика" даст ему больше инструментов для реализации его стремлений", - отмечается в сообщении.

"Моя мечта - возрождение российской деревни, чтобы у нас в стране не осталось нераспаханных полей. Заявка в "Лидеры России" - шаг к исполнению моей мечты, к тому, чтобы в деревню возвращались люди", - приводит ОНФ слова Сироты.

Конкурс "Лидеры России. Политика" стартовал 25 февраля, о его запуске объявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Конкурс направлен на поиск талантливых политиков, способных работать в органах законодательной власти разного уровня.

В проекте принимают участие лица в возрасте от 21 до 55 лет. Отбор предусматривает заочный этап, очные полуфиналы, а также финал, который предварительно запланирован на май. Как ожидается, по итогам конкурса будет отобрано 70-80 победителей, которые пройдут обучение под руководством 12 наставников, среди которых представители всех парламентских партий.

По данным пресс-службы автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей", выступающей организатором конкурса, за первые сутки с момента начала регистрации заявки на участие подали более 8 тыс. человек. Конкурс входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

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