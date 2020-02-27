Руководитель проекта ОНФ Олег Сирота подал заявку на конкурс "Лидеры России. Политика"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Народный фермер" Олег Сирота подал заявку на участие в конкурсе "Лидеры России. Политика". Об этом говорится в сообщении ОНФ, поступившем в четверг в ТАСС.

"32-летний руководитель проекта ОНФ "Народный фермер" Олег Сирота уверен, что в политике сможет более эффективно отстаивать права фермеров. Он занимается этим и сейчас как общественник, но считает, что "Лидеры России. Политика" даст ему больше инструментов для реализации его стремлений", - отмечается в сообщении.

"Моя мечта - возрождение российской деревни, чтобы у нас в стране не осталось нераспаханных полей. Заявка в "Лидеры России" - шаг к исполнению моей мечты, к тому, чтобы в деревню возвращались люди", - приводит ОНФ слова Сироты.

Конкурс "Лидеры России. Политика" стартовал 25 февраля, о его запуске объявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Конкурс направлен на поиск талантливых политиков, способных работать в органах законодательной власти разного уровня.

В проекте принимают участие лица в возрасте от 21 до 55 лет. Отбор предусматривает заочный этап, очные полуфиналы, а также финал, который предварительно запланирован на май. Как ожидается, по итогам конкурса будет отобрано 70-80 победителей, которые пройдут обучение под руководством 12 наставников, среди которых представители всех парламентских партий.

По данным пресс-службы автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей", выступающей организатором конкурса, за первые сутки с момента начала регистрации заявки на участие подали более 8 тыс. человек. Конкурс входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.