В комитет Думы поступила поправка о возможности размещения госорганов не только в Москве

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в четверг сообщил о внесении на рассмотрение комитета поправки к законопроекту об изменениях в Конституции, согласно которой органы госвласти могут размещаться не только в Москве.

"Предлагается внести положение о возможности размещения органов госвласти в других городах, помимо столицы. Так, в части 2 статьи 70 после слов о том, что столицей Российской Федерации является город Москва, указывается, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом", - сказал Крашенинников.

По его словам, поправки были подготовлены на основе предложений рабочей группы по проработке изменений в основной закон.