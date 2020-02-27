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Предложения по изменениям в Конституции

В комитет Думы поступила поправка о возможности размещения госорганов не только в Москве

Изменения в Конституции предлагается внести после слов "Столицей Российской Федерации является город Москва"
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в четверг сообщил о внесении на рассмотрение комитета поправки к законопроекту об изменениях в Конституции, согласно которой органы госвласти могут размещаться не только в Москве.

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"Предлагается внести положение о возможности размещения органов госвласти в других городах, помимо столицы. Так, в части 2 статьи 70 после слов о том, что столицей Российской Федерации является город Москва, указывается, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом", - сказал Крашенинников.

По его словам, поправки были подготовлены на основе предложений рабочей группы по проработке изменений в основной закон.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел ВладимировичПредложения по изменениям в Конституции
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