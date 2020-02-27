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Предложения по изменениям в Конституции
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Путин встретится с главами думских фракций для обсуждения поправок в Конституцию 5 марта

С предложением провести такую встречу к главе государства обращался руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций для обсуждения поправок в Конституцию запланирована на 5 марта. Об этом ТАСС сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да", - ответил он на вопрос, действительно ли это мероприятие планируется на 5 марта.

С предложением провести такую встречу для обсуждения подготовки изменений в основном законе к главе государства 18 февраля обратился руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов. Путин тогда согласился, отметив, что он постарается встретиться с парламентариями для обсуждения всех этих вопросов в скором времени.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичНеверов, Сергей ИвановичПесков, Дмитрий СергеевичПредложения по изменениям в Конституции
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