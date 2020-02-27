Посольство РФ: рассказывая немцам о "голодоморе", посол Украины в ФРГ замалчивает факты

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в Берлине в четверг отреагировало на письмо посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, опубликованное на страницах газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, на тематику "голодомора".

В заявлении российской дипмиссии отмечается, что посол Украины, "не пытаясь разобраться в реальных причинах событий тех лет, не опираясь на исторические документы, безжалостно "кромсает" нашу общую историю, "сортируя" граждан некогда одной страны (Советского Союза) и жертв общей трагедии на национальные категории".

"Одних - украинцев - представляет в качестве жертв "геноцида". Других - казахов - готов рассматривать в качестве жертв политики Сталина по уничтожению стремившихся к независимости этнических групп", - отметило посольство РФ в Facebook. "Прочих, включая 2,5 млн человек, погибших от голода на российской части СССР, предпочитает не замечать вовсе. Они в украинскую концепцию "голодомора-геноцида" не вписываются, они на другой стороне истории", - указали в российской дипмиссии.

"Того же подхода посол Украины безапелляционно требует от международного сообщества. Печально наблюдать, как политическая целесообразность полностью затмевает совесть", - подчеркивается в заявлении посольства РФ.

Письмо Мельника было опубликовано на страницах Frankfurter Allgemeine Zeitung от 22 февраля. В нем он, эксплуатируя тему массового голода в СССР в начале 1930-х годов, в частности, критикует МИД ФРГ за то, что ведомство в октябре 2019 года рекомендовало петиционному комитету Бундестага не рассматривать те события как геноцид. Госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот тогда отметил, что есть разница между политической и международно-правовой оценкой происшедшего в 1932-1933 гг. Лишь с 1948 года в международном праве появилось определение того, при каких условиях можно говорить о геноциде.

В начале 1930-х годов массовый голод в СССР стал трагедией всей страны и охватил территорию не только Украины, но и Белоруссии, Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири, Казахстана и повлек значительные человеческие жертвы (по разным оценкам, от 2 до 8 млн человек). В 2006 году при президентстве Виктора Ющенко Верховная рада приняла закон, установивший понятие "голодомор" как геноцид украинцев. В России такие действия назвали попыткой переписать историю.