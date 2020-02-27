Сирийские ПВО сбили ударный беспилотник Турции 25 февраля в идлибской зоне

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Турецкий беспилотник "Анка" в ударном снаряжении был сбит сирийским силами ПВО 25 февраля в идлибской зоне. Об этом сообщили в четверг в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"25 февраля в 08:15 мск многоцелевой беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Турции "Анка" в ударном снаряжении вошел в воздушное пространство Сирии, нарушив государственную границу", - сказал журналистам руководитель центра контр-адмирал Олег Журавлев в ходе брифинга.

Там уточнили, что уже в 08:50 мск дежурные силы ПВО Сирии уничтожили беспилотник "при подготовке к нанесению удара по позициям правительственных войск в районе Маарзаф".

Журавлев добавил, что Турция продолжает поддержку незаконных бандформирований в идлибской зоне деэскалации артиллерией и ударной беспилотной авиацией.

"В нарушение сочинских договоренностей в идлибской зоне деэскалации турецкая сторона продолжает поддержку действий незаконных вооруженных формирований огнем артиллерии и применением разведывательно-ударной беспилотной авиации для ударов по подразделениям сирийских вооруженных сил", - сказал он.