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Кризис на Украине

Посольство России пригласило администрацию США официально посетить Крым

После такого визита все озабоченности Вашингтона будут навсегда сняты, выразили уверенность в дипмиссии

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Российская сторона расценивает высказывания госсекретаря США Майкла Помпео по Крыму как оторванные от реальности, Вашингтону лучше бы повлиять на Киев для выполнения минских соглашений. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении посольства РФ в США.

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"Обратили внимание на очередное оторванное от действительности заявление госсекретаря США Майкла Помпео по Крыму. Отмечаем, что американские власти за прошедшие шесть лет так и не удосужились посетить полуостров и увидеть своими глазами реальное положение дел, - заявили в диппредставительстве. - Со своей стороны готовы принять представителей администрации в официальном статусе в Республике Крым и Севастополе". "Уверены, что после такого визита все озабоченности Вашингтона будут навсегда сняты, - говорится в заявлении. - Попытки игнорировать либо отвергать общенародное решение на референдуме воспроизведением заезженных штампов об "аннексии" и "оккупации" некорректны и носят искусственный характер".

Американским коллегам "пора бы уже давно запомнить, что Крым - это Россия, вопрос закрыт окончательно и бесповоротно", уверены в дипмиссии. "Предлагаем США перестать вводить общественность в заблуждение. Лучше направить американские усилия на обеспечение выполнения Киевом обязательств по минским соглашениям", - подчеркнули в посольстве.

"Крым за последние годы активно развивается. Уровень и качество жизни крымчан ощутимо выросли по сравнению с украинским периодом, - констатировали в диппредставительстве. - В российском регионе в полной мере учитываются интересы всех нацменьшинств. Федеральными властями на системной основе уделяется большое внимание реализации интересов крымских татар, оказывается существенная поддержка духовной и религиозной жизни общины".

Кроме того, законодательно оформлены механизмы обеспечения прав этого народа, а его язык, согласно конституции республики Крым, стал одним из государственных, обратили внимание в посольстве. В этом же документе закреплен принцип создания равных условий для развития всех национальных культур. "До конца 2020 года должна быть достроена соборная мечеть в Симферополе. Специалисты уже работают над михрабом, - говорится в заявлении. - Были бы рады видеть на церемонии ее открытия гостей из США".

Майкл Помпео в среду выступил с утверждением, что Крым якобы является территорией Украины и призвал Россию "прекратить оккупацию" региона.

Теги
СШАРоссияКризис на УкраинеПомпео, Майкл (Майк)КрымСевастополь
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