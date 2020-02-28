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Лавров обсудит с главой МИД Люксембурга развитие сотрудничества, Сирию и Украину

Встреча состоится в Москве

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу проведет переговоры с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном, который находится в эти дни в Москве с рабочим визитом.

Как отметили в российском дипведомстве в преддверии встречи, отношения Москвы и Люксембурга характеризуются конструктивным, прагматичным настроем и обоюдной заинтересованностью в развитии диалога. Именно поэтому одной из центральных тем переговоров станет рассмотрение практических шагов по активизации двустороннего сотрудничества, которое охватывает ряд сфер - от экономики и инвестиций до культуры, науки и образования.

Не останется без внимания и международная повестка дня. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Лавров и Ассельборн обсудят положение дел на Европейском континенте, проблематику поддержания стабильности в мире и ключевые региональные темы, в том числе Сирию, Ливию и Украину.

Важный партнер и инвестор

Как отметили в МИД РФ, Люксембург остается одним из крупнейших инвесторов в российскую экономику и важным торгово-экономическим партнером.

Особый импульс расширению двустороннего сотрудничества придал визит в Люксембург бывшего председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в марте прошлого года. Тогда стороны достигли договоренностей в области инвестиций, высоких технологий, мирного освоения космоса, металлургии и машиностроения. Работа над их реализацией ведется в настоящее время.

Примечательна также позиция Ассельборна, по праву считающегося одним из наиболее авторитетных европейских политиков, относительно антироссийских санкций Евросоюза. В своих вступлениях дипломат неоднократно отмечал, что антироссийская политика Запада провалилась, а новые санкции в отношении Москвы неэффективны.

Обращает на себя внимание и гуманитарная составляющая двусторонних отношений. Например, по инициативе люксембургской стороны в герцогстве работают над созданием памятника советским гражданам, вывезенным в эту страну в годы Второй мировой войны на принудительные работы. В Москве не раз отмечали бережное отношение Люксембурга к могилам советских солдат.

Диалог как решение

На переговорах стороны, как ожидается, затронут ситуацию в Сирии, Ливии, на Украине, а также проблематику поддержания стратегической стабильности.

Глава МИД Люксембурга неоднократно выступал за диалог Москвы и Вашингтона. Еще до прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Ассельборн указывал на риск новой гонки вооружений, от которой, по его словам, в первую очередь пострадает именно Европа. Несмотря на готовность российской стороны, США от такого диалога отказались и, как следствие, договор прекратил свое действие.

Необходимо взаимодействие и в свете нарастающей напряженности между США и Ираном. В январе Ассельборн призвал стороны конфликта "предпринять шаги по повышению стабильности", предположив, что процесс, аналогичный хельсинкскому, позволил бы Вашингтону и Тегерану стабилизировать отношения, как это произошло между США и СССР в разгар холодной войны.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЛюксембургРоссия
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