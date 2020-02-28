Лавров: Москва ценит неконфронтационный настрой Люксембурга в отношениях между РФ и ЕС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Люксембург проявляет трезвую позицию, выступая против конфронтации между ЕС и Россией, Москва ценит такой подход. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая встречу с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном.

"В международном плане мы ценим сбалансированную, трезвую позицию Люксембурга против нагнетания ненужной конфронтации в том, что касается связей между Россией и Евросоюзом в частности", - подчеркнул Лавров.

Министр также отметил поступательное развитие отношений России и Люксембурга. "Не видим серьезных проблем, есть только вопросы, которые нужно решать, чтобы отношения стали еще более насыщенными", - сказал глава МИД о двусторонней повестке.

Он напомнил, что Ассельборн стоял у истоков проекта четырех общеевропейских пространств сотрудничества ЕС и России, дорожные карты по их формированию были подписаны сторонами еще в 2005 году. "Я практически не сомневаюсь, что этот труд не пропал даром и что нормализация отношений между РФ и ЕС последует и востребованность работы по формированию четырех общих пространств, конечно же, сохранится", - заявил глава российского дипведомства.