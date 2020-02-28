ЦИК принял за основу порядок проведения голосования по изменениям в Конституции

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в пятницу принял за основу порядок подготовки и проведения общероссийского голосования по президентскому законопроекту о поправке к Конституции.

"Мы сейчас подготовили этот проект постановления в соответствии с теми поправками, которые наши законодатели и рабочая группа [по изменениям в Конституции] сформировали в статье второй [законопроекта]. Мы руководствуемся именно ими. Мы сегодня ни в коем случае не будем принимать в целом [постановление], просто проект примем", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова, добавив, что окончательный порядок голосования будет принят после принятия закона о поправке к Конституции.

Кроме того, ЦИК принял за основу проект постановления об инструкции по организации единого порядка установления итогов и определения результатов общероссийского голосования.