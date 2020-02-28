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Сирийско-турецкий конфликт

Генконсульство РФ сообщило об угрозах в турецких соцсетях в адрес загранучреждений России

Там отметили, что в аккаунтах дипмиссии появились комментарии с осуждением действий Москвы
Описание
© REUTERS/Kemal Aslan

АНКАРА, 28 февраля. /ТАСС/. Угрозы в адрес российских загранучреждений начали поступать в турецких социальных сетях после новостей о гибели 33 военнослужащих ВС Турции в сирийском Идлибе. Об этом сообщило в пятницу генконсульство РФ в Стамбуле.

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"В ночь на 28 февраля возле главного входа в Генконсульство прошла продолжавшаяся несколько часов стихийная протестная акция, в которой приняли участие около 30 человек. Собравшиеся скандировали антироссийские лозунги с обвинениями в адрес нашей страны и ее руководства в связи с сообщениями о гибели накануне вечером на севере Сирии в результате авиаударов турецких военнослужащих. На аккаунтах Генконсульства в соцсетях появились комментарии с осуждением действий России, прямыми угрозами в адрес российских загранучреждений", - говорится в распространенном сообщении дипмисиии.

В свою очередь Минобороны РФ назвало сообщения о нанесении Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ ударов по населенным пунктам Кансафра и Аль-Бара в сирийской провинции Идлиб информационным вбросом. "Сообщения, распространяемые расположенной в Великобритании так называемой "Сирийской обсерваторией по правам человека" о якобы нанесении 24 февраля ВКС России ударов по населенным пунктам Кансафра и Аль-Бара провинции Идлиб не соответствует действительности. Самолеты ВКС России 24 февраля 2020 года в указанных районах боевых задач не выполняли", - сообщает ведомство.

Теги
ТурцияРоссияСирийско-турецкий конфликт
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