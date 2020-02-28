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В кабмине заявили, что стараются максимально учитывать в работе предложения сенаторов

Глава российского правительства Михаил Мишустин подчеркнул, что между кабмином и Совфедом сложилось конструктивное взаимодействие на самых разных площадках

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ старается максимально учитывать в своей работе предложения и замечания со стороны членов Совета Федерации. Об этом в пятницу заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководством Совфеда.

"Ваши предложения и замечания мы максимально стараемся учитывать и будем учитывать в своей работе", - обратился к сенаторам премьер. Он отметил, что все поручения, которые были даны по итогам встречи членов Совета палаты СФ с прежним составом правительства в феврале прошлого года, полностью выполнены.

Мишустин подчеркнул, что между кабмином и Совфедом сложилось конструктивное взаимодействие на самых разных площадках. Он поблагодарил руководство верхней палаты парламента за такое сотрудничество. По словам премьера, сенаторы представляют регионы РФ, поэтому хорошо знают ситуацию на местах и открыто говорят кабмину об имеющихся проблемах. "Надеюсь, и в дальнейшем это поможет нам лучше определять те точки, где работу необходимо усиливать", - сказал Мишустин.

Премьер также отметил высокий законотворческий опыт Совета Федерации, подчеркнув, что сенаторы все активнее выступают с законодательными инициативами, которые находят поддержку в правительстве.

Мишустин подчеркнул, что кабмин приступил к выполнению задач, поставленных в послании президента Федеральному собранию. "Конечно, важно сделать все, чтобы они реализовывались как можно эффективнее", - сказал премьер, напомнив, что правительство уже внесло ряд соответствующих законопроектов в парламент и некоторые из них уже были рассмотрены в приоритетном порядке.

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