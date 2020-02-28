Комитет Думы поддержал поправку о размещении госорганов не только в Москве

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в пятницу на заседании поддержал поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, согласно которой органы госвласти могут размещаться не только в Москве.

Согласно тексту, "местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом". Как отметил ранее глава комитета Павел Крашенинников, поправка была подготовлена на основе предложений рабочей группы по проработке изменений в Основной закон.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции.