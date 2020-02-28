Лавров: Россия выступает за уважение между внешними игроками в вопросах Сирии и Ливии

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Россия выступает за урегулирование конфликтов в Сирии и Ливии путем политического диалога и на основе уважения внешними игроками суверенитета и территориальной целостности государств. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с люксембургским коллегой Жаном Ассельборном.

"Необходимо всем внешним игрокам объединять усилия, сотрудничать для деэскалации напряженности, а еще лучше для того, чтобы не допускать каких-то кризисов, - подчеркнул министр. - Именно на это мы были нацелены в нашем диалоге с коллегами из Евросоюза, НАТО, с Соединенными Штатами по линии двусторонних наших отношений".

Лавров считает, что все внешние игроки должны сотрудничать для деэскалации в Сирии на всех этапах, а не "когда гром грянул".

По его словам, Россия, Люксембург и Европейский союз в целом озабочены ситуацией, которая сложилась в палестино-израильском урегулировании. "Мы подтвердили, что необходимо искать решение этой самой застарелой проблемы региона через прямой диалог между израильтянами и палестинцами на основе тех решений, которые уже были приняты в ООН, и на основе Арабской мирной инициативы, которая предусматривает в контексте решения палестинской проблемы полную нормализацию отношений между арабами и Израилем", - подчеркнул Лавров.

"И в том, и в другом случае, как и в любом региональном конфликте, РФ выступает за налаживание инклюзивного диалога между всеми политическими силами соответствующей страны, выступает за уважение всеми внешними игроками суверенитета и территориальной целостности соответствующих государств. И, конечно, мы выступаем за то, чтобы не было никаких компромиссов с террористами, которые подняли голову после разразившейся в 2011 году так называемой арабской весны", - отметил глава МИД РФ.

"Важно, чтобы понимание о необходимости сотрудничества проявлялось на всех этапах, а не только тогда, когда уже гром грянул, - указал Лавров. - Подтверждаю нашу готовность договариваться о том, как помогать странам региона обеспечивать мир и стабильность. И давайте отставим в сторону колониальные методы ведения дел в этом регионе мира".

В этой связи глава МИД РФ призвал западных партнеров руководствоваться интересами всех задействованных в том или ином конфликте игроков, а не только своими геополитическими интересами. "Очень часто эти геополитические интересы препарируются в очень простенькую задачу - не допустить усиления России, Китая или Ирана", - отметил он.

Россия попросила Сирию приостановить боевые действия в Идлибе, чтобы провести безопасную эвакуацию турецких военнослужащих, раненных в результате произошедшего в ночь на пятницу инцидента, заявил глава МИД РФ. "Как только стало известно, что это произошло, мы попросили сирийских коллег взять паузу в боевых действиях и сделали все, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию раненых и доставку тел погибших турецких военнослужащих на территорию Турции", - сказал министр.

Страны Запада не должны повторять собственных ошибок, делая ставку на террористов, для достижения своих геополитических целей, считает министр. Он подверг критике заявления представителей стран Запада о том, что террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из название запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра") "очищается" и перестает быть экстремистской.

"Я хочу самым серьезным образом предостеречь наших западных коллег от повторения в очередной раз своих ошибок, когда для достижения геополитических целей смены режимов в других странах, будь то в Афганистане, в Ираке, будь то в Ливии, в Сирии, ставка делается на союз с террористами с надеждой, что, использовав террористов для достижения конкретных геополитических целей, их потом можно будет контролировать, - сказал Лавров. - Так ни разу не было в истории, и я просто призываю всех наших коллег помнить о том, что с террористами какие-либо сделки невозможны, тем более [невозможно] делать на них ставку в решении таких проблем, которые стоят в контексте сирийского урегулирования".

Безопасность турецких военных в Сирии

Россия готова продолжать работу над обеспечением безопасности военнослужащих Турции в сирийском Идлибе, заявил Лавров.

"Мы делаем все, чтобы безопасность тех турецких военнослужащих, которые обеспечивают режим деэскалации в зоне Идлиб, была обеспечена. Наши военные на земле готовы эту работу продолжать", - подчеркнул министр.

Москва подтверждает полную приверженность договоренностям президентов России и Турции по Идлибу и призывает Анкару начать их выполнять. "Мы подтверждаем нашу полную приверженность договоренностям, которые были достигнуты между президентами России и Турции, в отношении того, что нужно делать в зоне деэскалации Идлиб: отмежевать нормальную оппозицию от террористов, демилитаризовать внутренний пояс в этой зоне таким образом, чтобы оттуда никто не мог обстреливать позиции САР, российскую военную базу, и обеспечивать беспрепятственное использование автомагистралей, которые через эту зону проходят. И это остается нашими общими с турецкими коллегами целями. Другое дело, что выполнять эти цели нужно уже все-таки начинать, поскольку полтора года ничего не получалось", - сказал глава дипведомства.

По словам Лаврова, сирийская армия имеет право подавлять террористов в Идлибе, российская сторона не может в этом помешать. "На постоянное нарушение режима прекращения огня изнутри идлибской зоны сирийская армия имеет полное право отвечать, подавлять террористов. Мы здесь не можем запрещать сирийской армии выполнять требования, которые записаны в резолюциях СБ ООН, о беспощадной, бескомпромиссной борьбе с терроризмом во всех его формах", - обратил он внимание.

Российские переговорщики продолжат консультации по Идлибу в Анкаре.

Задействование НАТО

Глава МИД отметил, что ситуация в Идлибе не дает основания Североатлантическому альянсу для совместных действий в соответствии с основополагающими документами НАТО.

"В Вашингтонском договоре, который регулирует отношения между странами НАТО, записано право требовать консультаций в случае, если кому-то грозят риски в отношении территориальной целостности и политической независимости соответствующей страны, - сказал Лавров. - Есть там и 5-я статья, которая посвящена ситуациям, когда на одного из членов НАТО совершено нападение, как там написано, в Европе и Северной Америке. Тогда вступает в силу механизм консультаций и ответных действий. Я не думаю, что то, что происходит сейчас в Сирии, подпадает под какую-либо из ситуаций, предусмотренных в этих разделах Вашингтонского договора".