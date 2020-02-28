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ЦИК упразднил научно-экспертный совет при комиссии

Совет был образован в ноябре 2018 года

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в пятницу принял постановление об упразднении научно-экспертного совета при комиссии.

"Предлагается упразднить научно-экспертный совет при ЦИК, признать утратившим силу предыдущее постановление о его создании, поручается разработать механизмы и процедуры взаимодействия ЦИК с экспертным сообществом", - сказала на заседании глава ЦИК Элла Памфилова. Члены комиссии поддержали это предложение единогласно.

Научно-экспертный совет при ЦИК России был образован в ноябре 2018 года. Его целью является аналитика правоприменительной практики и разработка предложений по совершенствованию избирательного законодательства. В состав совета входили 77 человек - общественники, политологи, юристы и журналисты.

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