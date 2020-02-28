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Предложения по изменениям в Конституции

Комитет Думы поддержал запрет для глав субъектов России иметь активы за рубежом

Аналогичные требования также предлагается распространить на руководителей федеральных государственных органов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в пятницу поддержал поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию, согласно которым главы субъектов РФ и руководители федеральных государственных органов не могут иметь счета, наличные денежные средства в зарубежных банках или имущество за рубежом.

"Высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) запрещается иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации", - говорится в одной из поправок.

Согласно другой поправке, аналогичные требования распространяются на руководителей федеральных государственных органов. Кроме того, данные поправки затрагивают супругов и несовершеннолетних детей глав регионов и руководителей федеральных госорганов. В редакции законопроекта, рассмотренной в первом чтении, указано лишь то, что главы субъектов и руководители федеральных министерств и ведомств не могут иметь иностранное гражданство или вид на жительство в других странах.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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