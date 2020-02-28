Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели в пятницу телефонный разговор, во время которого обсуждалось выполнение договоренностей по зоне деэскалации в Идлибе. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе главы Турецкой Республики. Разговор был подробный, он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по зоне деэскалации", - сказал он.

Лавров добавил, что президенты двух стран рассмотрели возможность контактов по ситуации в Идлибе на различных уровнях. "Обсуждалась [во время телефонного разговора Путина и Эрдогана] и возможность в ближайшее время провести необходимые контакты на том или ином уровне. Буквально полтора часа назад сообщили, что российские и турецкие переговорщики, которые вчера и позавчера работали в Анкаре, договорились продолжить работу сегодня", - отметил глава МИД РФ.