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Сирийско-турецкий конфликт
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Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции обсудили, в частности, возможность новых контактов по Идлибу на различных уровнях в ближайшее время

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели в пятницу телефонный разговор, во время которого обсуждалось выполнение договоренностей по зоне деэскалации в Идлибе. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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"Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе главы Турецкой Республики. Разговор был подробный, он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по зоне деэскалации", - сказал он.

Лавров добавил, что президенты двух стран рассмотрели возможность контактов по ситуации в Идлибе на различных уровнях. "Обсуждалась [во время телефонного разговора Путина и Эрдогана] и возможность в ближайшее время провести необходимые контакты на том или ином уровне. Буквально полтора часа назад сообщили, что российские и турецкие переговорщики, которые вчера и позавчера работали в Анкаре, договорились продолжить работу сегодня", - отметил глава МИД РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипСирийско-турецкий конфликт
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