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Сирийско-турецкий конфликт
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Путин и Эрдоган могут встретиться в ближайшее время

Президенты России и Турции продолжили предметный обмен мнениями по ситуации в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин, 22 октября 2019 года Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин, 22 октября 2019 года
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - не исключают встречи в ближайшее время.

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Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух стран по инициативе турецкой стороны провели в пятницу телефонный разговор. "С обеих сторон подчеркнута необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии", - отметили в пресс-службе. Кремль подчеркивает, что "условлено активизировать соответствующие межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне".

"Продолжен предметный обмен мнениями по ситуации в Сирии. Выражена серьезная озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих", - говорится в сообщении. Также "акцентирована важность повышения эффективности координации по каналам министерств обороны России и Турции".

Кремль констатировал, что Путин и Эрдоган обсудили "ход реализации российско-турецких договоренностей 2018 и 2019 годов", отметили "приоритетный характер задач по борьбе с международными террористическими группировками".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипСирийско-турецкий конфликт
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