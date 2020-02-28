Путин и Эрдоган могут встретиться в ближайшее время

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - не исключают встречи в ближайшее время.

Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух стран по инициативе турецкой стороны провели в пятницу телефонный разговор. "С обеих сторон подчеркнута необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии", - отметили в пресс-службе. Кремль подчеркивает, что "условлено активизировать соответствующие межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне".

"Продолжен предметный обмен мнениями по ситуации в Сирии. Выражена серьезная озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих", - говорится в сообщении. Также "акцентирована важность повышения эффективности координации по каналам министерств обороны России и Турции".

Кремль констатировал, что Путин и Эрдоган обсудили "ход реализации российско-турецких договоренностей 2018 и 2019 годов", отметили "приоритетный характер задач по борьбе с международными террористическими группировками".