В Люксембурге появится памятник депортированным в годы войны советским гражданам

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Россия поддерживает инициативу установить в Люксембурге памятник советским гражданам, вывезенным в годы Второй мировой войны на принудительные работы в Германию и оккупированные страны Европы. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с люксембургским коллегой Жаном Ассельборном.

"В текущем году мировое сообщество отмечает 75-летие победы во Второй мировой войне, - отметил он. - Мы договорились ускорить перевод в практическую плоскость инициативы, которую выдвинуло люксембургское руководство, об установке на территории Люксембурга памятника советским гражданам, которых вывезли в годы Второй мировой войны на принудительные работы", - отметил глава МИД РФ.