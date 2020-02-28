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В Люксембурге появится памятник депортированным в годы войны советским гражданам

Памятник будет посвящен советским гражданам, вывезенным в годы Второй мировой войны на принудительные работы в Германию

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Россия поддерживает инициативу установить в Люксембурге памятник советским гражданам, вывезенным в годы Второй мировой войны на принудительные работы в Германию и оккупированные страны Европы. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с люксембургским коллегой Жаном Ассельборном.

"В текущем году мировое сообщество отмечает 75-летие победы во Второй мировой войне, - отметил он. - Мы договорились ускорить перевод в практическую плоскость инициативы, которую выдвинуло люксембургское руководство, об установке на территории Люксембурга памятника советским гражданам, которых вывезли в годы Второй мировой войны на принудительные работы", - отметил глава МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГерманияЛюксембургРоссияАссельборн, Жан
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