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Сирийско-турецкий конфликт
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Слуцкий считает, что военное противостояние России и Турции в Сирии невозможно

Москва и Анкара сумеют договориться, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Россия и Турция не перейдут к военному противостоянию в Сирии и сумеют договориться. Такое мнение в пятницу журналистам выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя обострение ситуации в Идлибе.

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"Уверен, что скатывание к элементам военного противостояния между Москвой и Анкарой в Сирии невозможно. И это хорошо понимают и в обеих столицах, и военные командиры на земле", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что "недоброжелателям не стоит праздновать победу, что им якобы удалось в Идлибе как-то стравить или развести Россию и Турцию". Он уверен, что страны, несмотря на сложности, сумеют "найти общий язык и совместно продолжить обеспечивать безопасность в зоне деэскалации Идлиб".

Слуцкий при этом заметил, что "нахождение без предупреждения и передачи координат представителей вооруженных сил Турции в боевых порядках террористических формирований в Идлибе вызывает вопросы", на что российская сторона неоднократно указывала "турецким партнерам, в том числе в плоскости парламентской дипломатии". "Турция должна выполнять все соответствующие договоренности. Со своей стороны выражаем самые глубокие соболезнования в связи с гибелью турецких военных", - резюмировал депутат.

Теги
СирияТурцияРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичСирийско-турецкий конфликт
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