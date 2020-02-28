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Предложения по изменениям в Конституции

ЦИК планирует 10 марта обсудить с экспертами порядок проведения голосования по Конституции

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что приглашаются все эксперты, которым есть что сказать

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что комиссия планирует 10 марта обсудить с экспертным сообществом порядок подготовки и проведения общероссийского голосования по законопроекту о поправке к Конституции, который ранее был принят за основу на заседании ЦИК.

"Чтобы обеспечить на высшем уровне общероссийское голосование, мы запускаем обсуждение сегодняшнего проекта порядка этого голосования среди экспертов. Предполагаем, что 10 марта [проведем мероприятие]. Приглашаем всех желающих экспертов, у которых есть что сказать", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК в пятницу.

"Пусть изучают, смотрят этот проект нашего порядка, мы готовы всех здесь принять. Это не зависит, были они бывшими членами научно-экспертного совета или [это будет] кто-нибудь другой", - отметила глава ЦИК.

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РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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