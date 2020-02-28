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Крашенинников: поправка об особых федеральных территориях не касается непризнанных стран

Глава комитета Госдумы уточнил, что действие поправки, скорее всего, коснется военных городков и закрытых административно-территориальных образований

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Поправка об особых федеральных территориях, не входящих в состав субъектов РФ, никак не затронет территории непризнанных либо частично признанных государств. Об этом в пятницу заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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"Нет. Речь идет о территориях РФ", - сказал парламентарий, отвечая на вопрос ТАСС о возможном распространении указанной нормы на территории провозглашенных ДНР и ЛНР, Абхазии и Южной Осетии. Действие поправки, пояснил Крашенинников, скорее всего, коснется военных городков и закрытых административно-территориальных образований.

Как уточнил депутат, поправка будет внесена в профильный комитет в ближайшие дни, ее окончательного текста пока нет. "Я думаю, что с учетом того, что в рабочей группе было положительное решение, в ближайшие дни появится", - заключил Крашенинников, который также является сопредседателем рабочей группы по Конституции.

Ранее рабочая группа приняла решение проработать вопрос о создании в России особых федеральных территорий, не входящих в субъекты РФ, которые в силу своей специфики требуют особого управления. С такой инициативой выступил член рабочей группы, председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в случае внесения в Конституцию России поправки о создании особых федеральных территорий к ним должны относиться озеро Байкал и космодром Восточный.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияКрашенинников, Павел ВладимировичПредложения по изменениям в Конституции
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