Путин и члены Совбеза РФ выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Идлибе

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и члены Совбеза РФ выразили крайнюю обеспокоенность в связи с эскалацией обстановки вокруг Идлиба. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Состоялся детальный разговор о ситуации вокруг сирийского Идлиба, была выражена крайняя обеспокоенность в связи с резкой эскалацией обстановки в этом районе Сирии, спровоцированной террористическими группировками, которые активизировали наступательные действия в отношении сирийской армии", - сказал журналистам Песков по итогам заседания Совбеза РФ в пятницу.
На оперативном совещании было подчеркнуто, что российская сторона сделала все необходимое для обеспечения безопасности турецких военнослужащих на наблюдательных постах в ходе наступательных операций сирийской армии против террористических бандформирований в Идлибе.
"Ни один из турецких военных на этих постах не только не пострадал, но и не был подвергнут опасности. Трагические случаи гибели турецких военных произошли в местах проведения наступательных операций со стороны террористических бандформирований, среди которых, кстати говоря, присутствуют многочисленные иностранные наемники, в том числе и граждане бывшего Советского Союза", - отметил пресс-секретарь президента РФ. "О наличии турецких военных там турецкая сторона, несмотря на неоднократные наши запросы, не сообщала", - указал он.
При этом участники совещания подчеркнули, что "обращает на себя внимание и другое обстоятельство: турецкие военные в идлибской зоне за пределами наблюдательных постов находиться не должны", отметил пресс-секретарь президента России. Он напомнил, что "по согласованию и в соответствии с настойчивыми просьбами российской стороны ранее в идлибской зоне появились наблюдательные посты турецких военных, в обязанности которых входил контроль за деятельностью боевиков и недопущении их террористической активности и предупреждению агрессивных действий в отношении российских военных объектов". Однако "выполнить эту задачу турецким партнерам не удалось, так как значительная часть боевиков находится вне их контроля", - отметил пресс-секретарь главы государства.
Меры для обеспечения безопасности
Он также указал, что Россия приняла все необходимые меры для обеспечения безопасности Турции вдоль сирийско-турецкой границы. При этом реальная глубина зоны безопасности благодаря усилиям российской стороны значительно превышает указанные в известном турецко-сирийском Аданском соглашении пять километров и де-факто составляет 30 км, подчеркнул Песков.
По его словам, постоянные члены Совета безопасности проинформировали главу государства о том, что в Анкаре находится российская межведомственная оперативная группа, которая продолжает переговоры с турецкими коллегами по деэскалации ситуации в Идлибе.
"Участники совещания выразили надежду, что турецкие власти примут все необходимые меры по обеспечению безопасности российских загранучреждений и граждан в Турции", - указал пресс-секретарь президента России.
Участники оперативного совещания
Во встрече приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.