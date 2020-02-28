Путин и члены Совбеза РФ выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Идлибе

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и члены Совбеза РФ выразили крайнюю обеспокоенность в связи с эскалацией обстановки вокруг Идлиба. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Состоялся детальный разговор о ситуации вокруг сирийского Идлиба, была выражена крайняя обеспокоенность в связи с резкой эскалацией обстановки в этом районе Сирии, спровоцированной террористическими группировками, которые активизировали наступательные действия в отношении сирийской армии", - сказал журналистам Песков по итогам заседания Совбеза РФ в пятницу.

На оперативном совещании было подчеркнуто, что российская сторона сделала все необходимое для обеспечения безопасности турецких военнослужащих на наблюдательных постах в ходе наступательных операций сирийской армии против террористических бандформирований в Идлибе.

"Ни один из турецких военных на этих постах не только не пострадал, но и не был подвергнут опасности. Трагические случаи гибели турецких военных произошли в местах проведения наступательных операций со стороны террористических бандформирований, среди которых, кстати говоря, присутствуют многочисленные иностранные наемники, в том числе и граждане бывшего Советского Союза", - отметил пресс-секретарь президента РФ. "О наличии турецких военных там турецкая сторона, несмотря на неоднократные наши запросы, не сообщала", - указал он.