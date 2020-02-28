Досрочное голосование по Конституции начнется за три дня до основного

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Досрочное голосование по законопроекту о поправке к конституции начнется за три дня до планирующегося на 22 апреля общероссийского голосования, подтвердила в пятницу председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"В течение трех дней до дня [общероссийского] голосования, досрочным голосованием смогут воспользоваться все граждане России, у которых есть право участвовать в голосовании, и которые по тем или иным причинам не могут оказаться на своем традиционном участке в день голосования", - сказала она в эфире Первого канала.

"Очень важно для нас, чтобы не только в день голосования, но и во время этих трех дней досрочного голосования обязательно присутствовали наблюдатели. Это наше очень важное условие, которое мы ставим своим комиссиям", - подчеркнула глава ЦИК.