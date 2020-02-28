Клишас: единство страны и вера в Бога должны найти отражение в Конституции

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сохранение единства страны и вера в Бога обязательно должны найти отражение в Конституции РФ. Об этом заявил ТАСС в пятницу сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, подчеркнув при этом, что Россия остается светским государством.

"Те идеалы, которые передали нам наши предки, любовь к Отечеству, сохранение единства страны, вера в Бога, с этими идеалами наши предки построили и сохранили для нас великую страну. Россия с учетом многонационального и многоконфессионального, культурного многообразия развивалась как государство, где вера в Бога, признание исторически сложившегося государственного единства многие века были основой развития государства и человека. Указанные положения обязательно должны найти отражение в Конституции", - сказал Клишас.

При этом сенатор отметил, что Россия остается светским государством. "С учетом положений статьи 28 Конституции каждый гражданин вправе свободно исповедовать в современной России любую религию или не исповедовать никакой. Принцип светского государства незыблем", - подчеркнул Клишас. Он добавил, что каждый гражданин сам определит свое отношение к Богу.

По словам парламентария, россиян очень беспокоит преемственность и непрерывность истории страны, ее духовного и культурного развития, а для рабочей группы важно не потерять те идеи, которые высказывали люди. "Планируем сформулировать отдельную статью в третьей главе Конституции", - сказал сопредседатель рабочей группы.

Клишас полагает, что Межрелигиозный совет, который состоялся в пятницу, "признает важность этих вопросов и является общей позицией лидеров традиционных конфессий".

Межрелигиозный совет

Как говорится в коммюнике объединенного заседания Межрелигиозного совета России и Христианского межконфессионального консультативного комитета, опубликованном в пятницу, представители традиционных религий России поддерживают поправки в Конституцию РФ, касающиеся закрепления понятия брака, а также приветствуют предложение о внесении упоминания Бога в основной закон.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ счел правильной идею зафиксировать понятие брака как союза мужчины и женщины, однако указал на необходимость выбора точных формулировок.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда 1 февраля в своем Telegram-канале сообщил, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за то, чтобы в Конституцию было внесено упоминание о Боге. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны отметил, что предложение об упоминании бога в основном законе будет обсуждаться рабочей группой, которая и должна в итоге вынести консолидированное мнение.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.

Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта.