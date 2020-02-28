{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции
Обновлено 

Клишас: единство страны и вера в Бога должны найти отражение в Конституции

При этом глава комитета Совета Федерации подчеркнул, что Россия остается светским государством
Глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сохранение единства страны и вера в Бога обязательно должны найти отражение в Конституции РФ. Об этом заявил ТАСС в пятницу сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, подчеркнув при этом, что Россия остается светским государством.

На эту тему
Изменения в Конституцию РФ. Что предлагают политики и общественные деятели

"Те идеалы, которые передали нам наши предки, любовь к Отечеству, сохранение единства страны, вера в Бога, с этими идеалами наши предки построили и сохранили для нас великую страну. Россия с учетом многонационального и многоконфессионального, культурного многообразия развивалась как государство, где вера в Бога, признание исторически сложившегося государственного единства многие века были основой развития государства и человека. Указанные положения обязательно должны найти отражение в Конституции", - сказал Клишас.

При этом сенатор отметил, что Россия остается светским государством. "С учетом положений статьи 28 Конституции каждый гражданин вправе свободно исповедовать в современной России любую религию или не исповедовать никакой. Принцип светского государства незыблем", - подчеркнул Клишас. Он добавил, что каждый гражданин сам определит свое отношение к Богу.

По словам парламентария, россиян очень беспокоит преемственность и непрерывность истории страны, ее духовного и культурного развития, а для рабочей группы важно не потерять те идеи, которые высказывали люди. "Планируем сформулировать отдельную статью в третьей главе Конституции", - сказал сопредседатель рабочей группы.

Клишас полагает, что Межрелигиозный совет, который состоялся в пятницу, "признает важность этих вопросов и является общей позицией лидеров традиционных конфессий".

Межрелигиозный совет

Как говорится в коммюнике объединенного заседания Межрелигиозного совета России и Христианского межконфессионального консультативного комитета, опубликованном в пятницу, представители традиционных религий России поддерживают поправки в Конституцию РФ, касающиеся закрепления понятия брака, а также приветствуют предложение о внесении упоминания Бога в основной закон.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ счел правильной идею зафиксировать понятие брака как союза мужчины и женщины, однако указал на необходимость выбора точных формулировок.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда 1 февраля в своем Telegram-канале сообщил, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за то, чтобы в Конституцию было внесено упоминание о Боге. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны отметил, что предложение об упоминании бога в основном законе будет обсуждаться рабочей группой, которая и должна в итоге вынести консолидированное мнение.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.

Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта.

Теги
РоссияКлишас, Андрей АлександровичПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Мишустин назначил замсекретаря генсовета "Единой России" Баталину замглавы Минтруда
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС