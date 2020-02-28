Хабриева: подготовлена поправка в Конституцию с упоминанием Бога в историческом контексте

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева сообщила в пятницу ТАСС о том, что подготовлена поправка в основной закон, предусматривающая упоминание Бога в историческом контексте.

"Мы с [сопредседателем группы, главой комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству] Андреем Александровичем Клишасом и группой специалистов, которые занимаются этой тематикой, долго обсуждали разные варианты и посчитали, что все-таки есть возможность предложить вариант текста. Есть дополнительная статья, которая касается правопреемства России. Можно предложить юридический текст, где упоминается, что Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога", - сказала она.

"Мне кажется, такая форма возможна, эта поправка вполне имеет право на существование, она не задевает статью 28 (о свободе вероисповедания - прим. ТАСС) и статью 14 (о том, что РФ - светское государство) Конституции, - добавила она. - Мы хотим предложить это президенту [РФ Владимиру Путину], на его решение".